아시아경제는 키스톤다이내믹제5호투자목적회사에 대해 신주인수권부사채(BW) 처분금지 가처분 신청을 취하했다고 18일 공시했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr