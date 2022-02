광주대, 회계·세무 전공 우수학생 표창

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종)는 회계세무학과 김영광·신해미 학생이 한국공인회계사회 회장 표창장을 받았다고 18일 밝혔다.

이번 표창장은 전국의 회계·세무분야 전공자 가운데 학업성적이 우수한 학생을 선발해 수여하는 상이다.

광주대 회계세무학과는 매년 전국단위 성적 우수자 배출뿐만 아니라, 국가 및 지방 회계직·세무직 공무원 임용을 위한 준비반을 통해 취업에 필요한 자격증을 지난해 130건, 올해 10월 기준 75건을 취득하는 성과를 거뒀다.

신춘우 광주대 회계세무학과장은 "우리 대학은 인공지능과 빅데이터 등을 활용한 전문적이고 체계화된 교육과정과 공인회계사 및 세무사 양성을 위한 다양한 프로그램을 운영하고 있다"며 "재학생들의 만족도와 참여도가 높은 만큼 매년 우수한 성과를 거두고 있다"고 말했다.

