휴메딕스, 프리미엄 HA 필러 '엘라비에 프리미어' 모델로 이유비 발탁

[아시아경제 이관주 기자] 배우 이유비가 프리미엄 히알루론산 필러 '엘라비에 프리미어®' 뮤즈로 활동한다.

휴온스글로벌의 자회사 휴메딕스는 프리미엄 히알루론산 필러 '엘라비에 프리미어'의 새로운 얼굴로 배우 이유비를 발탁했다고 18일 밝혔다.

휴메딕스는 "자사의 2030 타깃 필러 '리볼라인' 전속모델로 활발하게 활동해온 이유비가 고급스럽고 세련된 이미지로 프리미엄 필러 '엘라비에 프리미어'를 가장 잘 표현해 전속모델로 선정했다"고 설명했다.

엘라비에 프리미어는 휴메딕스만의 고순도?고정제 히알루론산 생산 원천기술로 탄생한 국산 프리미엄 히알루론산 필러 브랜드다. 국내를 비롯해 유럽 CE, 중국 NMPA 등에서 인증을 획득해 세계적으로 기술력을 인정받고 있다.

히알루론산 가교 결합은 줄이고 효율을 높여주는 휴메딕스만의 특허받은 HI공법이 적용됐으며, 점탄성과 겔 텍스쳐, 입자 크기가 다른 4가지 라인(엘라비에 프리미어 라이트-L, 엘라비에 프리미어 딥라인-L, 엘라비에 울트라볼륨-L, 엘라비에 밸런스)으로 구성돼 있다.

