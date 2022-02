메디포스트, 오메가3·프로바이오틱스 배합 '듀얼오메가프로' 출시

[아시아경제 이춘희 기자] 메디포스트 메디포스트 078160 | 코스닥 증권정보 현재가 18,600 전일대비 300 등락률 +1.64% 거래량 30,017 전일가 18,300 2022.02.18 10:55 장중(20분지연) 관련기사 메디포스트, 지난해 매출 549억… 영업이익 117.3%↓메디포스트, 주사형 무릎 골관절염 치료제 임상 2상 계획 승인[e공시 눈에 띄네] 코스닥-30일 close 의 건강기능식품 브랜드 모비타는 국내 최초의 프로바이오틱스와 오메가3를 복합 배합한 '듀얼오메가프로'를 출시했다고 18일 밝혔다.

듀얼오메가프로는 국내에서 가장 많이 소비되는 기능성 원료인 프로바이오틱스와 오메가3를 한번에 챙길 수 있도록 만들어졌다. 미국 GRAS 인증을 받은 프로바이오틱스로 4중 코팅을 통해 유산균의 안정성 및 장 점막에서의 유산균 부착능력을 높였고, 독자적인 정제기술로 어취, 불순물, 중금속 등을 제거한 알래스카의 알티지(rTG) 오메가3를 사용해 품질에 대한 신뢰를 높였다. 면역 기능에 효과가 있는 아연 성분까지 추가해 장, 혈행과 눈 건강에 더해 면역기능까지 한 번에 챙길 수 있게 했다.

메디포스트 관계자는, “듀얼오메가프로는 배달음식에 익숙하고 불규칙한 식습관을 가진 현대인들에게 한 번 섭취로 장, 혈행 건강에 면역까지 모두 관리할 수 있는 건강기능식품”이라며 “‘앞으로도 앞선 기술을 통해 다양한 복합 제형을 선보여 바쁜 현대인의 건강 지킴이가 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.

