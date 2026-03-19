"美·日 임상 비용 확대 영향"

메디포스트 메디포스트 close 증권정보 078160 KOSDAQ 현재가 23,200 전일대비 50 등락률 -0.22% 거래량 198,408 전일가 23,250 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 셀트리, 국내 최초 '제대조직 유래 줄기세포 보관' 서비스 운영 메디포스트 '카티스템' 기반 자가연골복원술, 단일 병원 3000례 달성 메디포스트 '셀트리', 가족제대혈 누적 보관 33만명 돌파 이벤트 전 종목 시세 보기 가 글로벌 임상 확대에 따른 비용 증가로 연결 기준 적자를 이어갔다. 다만 국내 사업은 흑자를 유지했다.

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메디포스트는 19일 2025년 연결 기준 매출 736억 원, 영업손실 679억 원을 기록했다고 공시했다. 매출은 전년 대비 4.2% 증가했다. 반면 별도 기준 매출은 768억 원, 영업이익은 16억 원으로 국내 사업은 안정적인 흑자 흐름을 이어갔다.

적자 확대는 미국과 일본 임상 3상 진행에 따른 연구개발비 증가 영향이다. 경상 연구개발비는 전년 대비 약 30.5% 늘었다.

비용 증가에는 미국 임상 3상 준비가 영향을 미쳤다. 북미 위탁생산(CMO) 비용이 크게 반영됐고 임상시험기관 운영 인프라 구축과 연구진 교육, 프로토콜 정비 등 초기 세팅 작업이 진행됐다. 회사 측은 환자 모집과 투약을 빠르게 시작할 수 있는 기반을 갖췄다고 설명했다.

일본에서는 카티스템 임상 3상을 마무리하고 품목허가 신청을 위한 최종결과보고서(CSR) 작성이 진행 중이다. 메디포스트는 2026년 2분기 임상 결과를 공개하고 하반기 일본 허가 신청에 나설 계획이다.

앞서 회사는 2025년 12월 일본 테이코쿠 제약과 카티스템 현지 독점 판매 계약을 체결해 상업화 기반을 확보했다.

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미국 시장 진출도 속도를 내고 있다. 메디포스트는 올해 2월 카티스템 미국 임상 3상 IND 승인을 받았으며 상반기 첫 환자 투여(FPI)를 목표로 하고 있다. 회사는 2031년 미국 품목허가 획득을 목표로 하고 있다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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