[특징주]한송네오텍, 자회사 美 나노테크에너지와 폭발 없는 배터리 리드탭 공급 협의↑

[아시아경제 장효원 기자] 한송네오텍이 자회사가 미국 나노테크에너지와 리드탭 공급 협의를 진행했다는 소식에 강세다.

18일 오전 10시44분 현재 한송네오텍은 전 거래일대비 7.1% 오른 1815원에 거래 중이다.

한송네오텍은 이날 2차전지 소재 전문 자회사 신화아이티가 미국 그래핀 기반 2차전지 전문기업 나노테크에너지와 폭발 없는 배터리용 리드탭 공급을 협의했다고 밝혔다.

나노테크에너지는 꿈의 신소재 ‘그래핀’을 기반으로 전 세계에서 유일하게 불연성 그래핀 배터리를 개발해 생산하고 있다. 나노테크에너지의 배터리는 기존 리튬이온 배터리 대비 3배가량 더 많은 1400회 이상의 충방전 횟수를 자랑하며, 극한 기후 조건에서도 성능저하가 없는 것이 특징이다.

한송네오텍 관계자는 “나노테크에너지의 불연성 그래핀 배터리는 전기차 배터리 폭발 문제의 근본적 해결책이 될 수 있다”며 “최근 나노테크에너지가 배터리 공급 협의를 진행 중이고 미국 네바다주에 대규모 배터리 공장을 가동할 예정으로, 신화아이티도 중장기적 수혜가 기대된다”고 말했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr