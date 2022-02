여수해경, 종화동 인근 해상 익수자 숨져

바닷물에 빠진 20대, 구조후 인근병원서 사망

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 여수해양경찰서는 “여수 종화동 앞 해상에서 익수자가 발생해 신속히 구조에 나섰지만 안타깝게 숨졌다”고 18일 밝혔다.

여수해경에 따르면 이날 새벽 2시 55분께 여수시 종화동 하멜등대 인근 해상에서 바닷물에 빠지는 소리와 사람 소리를 듣고 인근 관광객이 익수자가 발생했다고 112에 신고 했다.

해경은 연안구조정 및 구조대를 급파해 해상에 떠 있는 익수자 A씨(20대)를 신고접수 9분 만에 발견하고 구조장비를 이용해 구조했다.

익수자 A씨는 구조 당시 머리만 보이고 물에 떠 있는 상태로 의식이 없어 연안구조정으로 옮겨 즉시 심폐소생술(CPR) 및 자동심장충격기(AED) 등을 이용해 응급조치하며, 119구급대에 인계되어 인근 병원으로 이송되었으나 안타깝게 숨졌다.

여수해경 관계자는 “사고 당시 신고자 및 주변 탐문을 통해 자세한 사고 경위를 조사중이다”고 말했다.

