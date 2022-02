KCC글라스, '홈씨씨 윈도우' 구매하면 '로이유리'로 업그레이드

[아시아경제 김종화 기자] KCC글라스의 인테리어 전문 브랜드 홈씨씨가 창호 제품인 '홈씨씨 윈도우' 구매 고객을 대상으로 일반 유리를 '로이유리'로 업그레이드해 주는 특별한 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다.

로이유리는 얇은 두께의 금속과 세라믹 박막이 유리 안쪽 면에 여러 층으로 코팅된 유리로, 열차단 효과가 뛰어나 에너지 사용을 줄여주며 반사율이 높아 사생활 보호 효과도 누릴 수 있는 제품이다.

홈씨씨 윈도우에 적용되는 KCC글라스의 고단열 특수코팅 로이유리는 뛰어난 성능에도 불구하고 일반 유리 대비 높은 가격 때문에 고급 비즈니스 빌딩에만 주로 적용됐던 제품이다. 홈씨씨는 이번 이벤트를 통해 일반 유리 가격에 로이유리 성능 체험 기회를 제공, 기술력을 선보이고 프리미엄 이미지를 강화해 나갈 계획이다.

이번 로이유리 업그레이드 이벤트는 외부창호 전체 교체 고객을 대상으로 선착순 200세대에 한정해 진행되며 이벤트에 대한 문의와 신청은 전국 홈씨씨 매장 또는 홈씨씨 파트너 매장을 방문하거나 해피콜 전화 상담을 통해 가능하다.

KCC글라스 관계자는 "창호는 단열, 방음, 내풍압 등 중요한 기능을 담당할 뿐 아니라 채광까지 책임지는 인테리어의 핵심 요소"라면서 "이번 기회에 홈씨씨 윈도우로 교체해 KCC글라스의 뛰어난 기술력을 직접 느껴보시기 바란다"고 말했다.

