[아시아경제 공병선 기자] 또 다시 귀금속을 훔친 혐의를 받고 있는 1970~1980년대 가장 유명한 도둑 조세형(83)에 대해 경찰이 구속영장을 신청할 예정이다.

18일 용인동부경찰서는 전날 조씨를 절도 혐의로 붙잡고 조사 중이라고 밝혔다.

지난달 조씨는 공범인 A씨(63)와 함께 용인시 양지면의 한 주택을 침입해 귀금속을 훔친 것으로 조사됐다. 범인을 추적하던 경찰은 전날 오후 조씨를 검거했다.

경찰 관계자는 “이날 조사를 마친 후 구속영장을 신청할 예정”이라며 “정확한 절도 규모는 조사 중이다”고 설명했다.

조씨는 전과 16범으로 과거 부유층을 상대로 귀금속을 훔쳐 일명 ‘현대판 홍길동’으로 알려졌다. 그는 전두환 정권 시절 어음 사기로 저지른 장영자씨의 다이아몬드를 훔친 것으로도 유명했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr