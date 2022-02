LG전자, 성수동에 주방가전 이색 체험공간 연다

성수동에 다이닝 공간 ‘어나더키친’ 운영…체험 참가자 모집

[아시아경제 이혜영 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 1,000 등락률 -0.81% 거래량 309,408 전일가 124,000 2022.02.18 10:39 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 입사하고 싶은 기업 1위 '탈환'…'높은 연봉' 매력[단독] 삼성·LG, 우크라이나 주재원 철수 조치…커지는 전운에 대응故 구자홍 LS 초대회장 추모 행렬…구광모 "자상하고 따뜻했던 분" close 가 주방가전 이색 체험공간을 열고 고객 경험 강화에 나선다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 1,000 등락률 -0.81% 거래량 309,408 전일가 124,000 2022.02.18 10:39 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 입사하고 싶은 기업 1위 '탈환'…'높은 연봉' 매력[단독] 삼성·LG, 우크라이나 주재원 철수 조치…커지는 전운에 대응故 구자홍 LS 초대회장 추모 행렬…구광모 "자상하고 따뜻했던 분" close 는 18일 서울 성수동 디자인가구 브랜드 잭슨카멜레온 쇼룸 1층에 여는 '어나더키친(Another Kitchen)' 체험 참가자를 모집한다고 밝혔다.

오는 26일 공개되는 어나더키친은 주방과 식당 기능을 겸한 다이닝 공간이다. 주방에는 얼음정수기 냉장고, 인덕션, 광파오븐, 식기세척기, 정수기 등 LG 프리미엄 주방가전과 신개념 식물생활가전 LG 틔운이 설치된다.

어나더키친 체험 희망자는 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 1,000 등락률 -0.81% 거래량 309,408 전일가 124,000 2022.02.18 10:39 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 입사하고 싶은 기업 1위 '탈환'…'높은 연봉' 매력[단독] 삼성·LG, 우크라이나 주재원 철수 조치…커지는 전운에 대응故 구자홍 LS 초대회장 추모 행렬…구광모 "자상하고 따뜻했던 분" close 홈페이지에서 ▲감명 깊게 본 영화에서 접한 음식 ▲여행지에서 먹은 추억이 깃든 음식 ▲건강을 챙기는 비건(채식주의자) 음식 등 3가지 테마에 맞는 사연을 응모하면 된다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 1,000 등락률 -0.81% 거래량 309,408 전일가 124,000 2022.02.18 10:39 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 입사하고 싶은 기업 1위 '탈환'…'높은 연봉' 매력[단독] 삼성·LG, 우크라이나 주재원 철수 조치…커지는 전운에 대응故 구자홍 LS 초대회장 추모 행렬…구광모 "자상하고 따뜻했던 분" close 는 하루 1팀씩 사연을 선정한다. 선정된 고객은 어나더키친에서 지인들과 함께 LG 주방가전을 이용해 직접 음식을 만들고 즐길 수 있다.

낮 시간대 어나더키친을 방문하는 고객은 광파오븐을 활용한 쿠키 만들기, LG 틔운에서 키운 허브로 꽃차 만들기, LG 스탠바이미를 활용한 미디어 전시 등 오감을 자극하는 다양한 즐길 거리를 체험할 수 있다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 1,000 등락률 -0.81% 거래량 309,408 전일가 124,000 2022.02.18 10:39 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 입사하고 싶은 기업 1위 '탈환'…'높은 연봉' 매력[단독] 삼성·LG, 우크라이나 주재원 철수 조치…커지는 전운에 대응故 구자홍 LS 초대회장 추모 행렬…구광모 "자상하고 따뜻했던 분" close 는 건물 2·3층에 마련된 잭슨카멜레온 쇼룸에 스타일러와 올인원타워, 신개념 공기청정팬 퓨리케어 에어로타워, 퓨리케어 360° 공기청정기 알파 등 다양한 LG 오브제컬렉션 제품을 전시한다. 어나더키친은 오는 4월3일까지 운영된다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 1,000 등락률 -0.81% 거래량 309,408 전일가 124,000 2022.02.18 10:39 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 입사하고 싶은 기업 1위 '탈환'…'높은 연봉' 매력[단독] 삼성·LG, 우크라이나 주재원 철수 조치…커지는 전운에 대응故 구자홍 LS 초대회장 추모 행렬…구광모 "자상하고 따뜻했던 분" close 노숙희 H&A브랜드커뮤니케이션담당은 "누구든지 LG 가전을 경험할 수 있도록 어나더키친과 같이 즐겁고 특별한 고객경험을 제공하는 다양한 기회를 지속 발굴해 나갈 것"이라고 말했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr