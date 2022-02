포스코 "'스페이스 워크' 방문객 21만명…포항 랜드마크"

[아시아경제 정동훈 기자] 포스코가 경북 포항 환호공원에 설치한 체험형 조형물 '스페이스 워크'가 포항의 새로운 랜드마크로 떠올랐다.

18일 포스코에 따르면 지난해 11월 준공된 스페이스 워크의 방문객 수가 21만명을 넘어섰다.

스페이스 워크는 롤러코스터처럼 생긴 가로 60m·세로 57m·높이 25m의 곡선형 조형물이다. 총길이 333m의 철 구조물 트랙을 따라 걸으면 환호공원과 포항제철소, 영일대해수욕장 등 주변 풍광을 한눈에 조망할 수 있다. 스페이스 워크라는 이름도 마치 우주공간을 유영하는 듯한 즐거움을 선사한다는 의미로 지어졌다.

포스코는 포항시와 환호공원을 전국적인 명소로 만들기로 협약하고 2019년부터 2년여간 117억여원을 들여 이 조형물을 완공해 시에 기부했다. 조형물 제작에 소요된 철강재 317t은 모두 포스코의 철강 제품이며 법정 기준 이상의 풍속과 진도 6.5의 지진에도 견딜 수 있도록 설계됐다.

스페이스 워크는 준공 이후 여행객들의 입소문을 타고 지역 명소로 떠올랐다. 한국관광공사의 인기 여행지로 선정되기도 했다. 최근 하루 방문객은 평일의 경우 약 3000명, 주말과 공휴일은 약 6000명에 이른다고 포스코는 전했다.

포스코 관계자는 "방문객의 절반은 외지인으로, 관광객 유치에 따른 경제적 효과도 상당할 것으로 예상된다"고 말했다.

