중국 "미국이 러시아의 정당한 안보우려 해결해야"

[아시아경제 김혜민 기자] 우크라이나를 둘러싼 긴장이 급격히 높아진 가운데 중국은 미국을 향해 "러시아의 정당하고 합리적인 안보 문제상의 우려를 중시하고 해결해야 한다"고 강조했다.

왕원빈 중국 외교부 대변인은 17일 정례 브리핑에서 미국이 지속적으로 러시아의 우크라이나 침공 가능성을 거론하고 있다는 질문에 "거짓 정보를 퍼뜨려 긴장을 조장하는 것은 우크라이나 문제 해결에 도움되지 않는다"며 이같이 밝혔다.

이는 러시아가 주장하는 '북대서양조약기구(NATO, 나토)의 동진' 우려를 수용해 우크라이나의 나토 가입 추진을 중단하라는 취지로 풀이된다.

왕 대변인은 "집단 대결을 부추기고 제재의 큰 몽둥이를 휘두르는 것은 대화와 협상에 지장을 줄 뿐"이라며 "우크라이나 문제를 정치적으로 해결하는 건설적인 역할을 해야 한다"고 말했다.

그러면서 중국은 신 민스크 협정에 부합하는 노력을 지지한다고 덧붙였다. 이는 우크라이나 정부가 분리·독립을 선언한 동부 돈바스 지역의 친러시아 분리주의 반군과 2015년 체결한 협정을 말한다. 돈바스 지역의 자치권을 포함해 특수 지위를 인정하는 내용으로, 우크라이나에 대한 러시아의 영향력 유지를 담보하는 협정이라는 평가를 받고 있다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr