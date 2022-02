靑 "新정부서 바이든 방한, 한미동맹 발전 최적 기회"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 청와대는 바이든 대통령의 방한 관련 논의에 대해 "협의 요청이 접수된 바는 없다"면서도 만약 방한이 이뤄진다면 "한미동맹 발전을 위한 최적의 기회가 될 것"이라고 밝혔다.

청와대 핵심 관계자는 17일 기자들과 만나 "현재 바이든 대통령의 방한 관련 미국 측의 공식 제의나 협의 요청이 접수된 바는 없다"며 이같이 밝혔다.

이 관계자는 "우리 정부는 미 측이 바이든 대통령의 방한을 제안해 오면 적극 확인할 것이고, 신정부 출범 직후 미 대통령의 방한이 이뤄진다면 한미동맹 발전을 위한 최적의 기회가 될 것"이라고 밝혔다.

이는 앞서 밝힌 외교부의 입장과 결을 같이 하는 것이다. 최영삼 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 바이든 대통령의 방한에 대해 "정부는 한미동맹이 우리 외교·안보의 근간이라는 점에서 신정부 출범 직후 미국 대통령의 방한이 이뤄진다면 선거 결과와 상관없이 한미동맹 발전을 위한 최적의 기회가 될 것으로 생각하고 있다"고 밝혔다.

