[아시아경제 권재희 기자] 아이패밀리에스씨 아이패밀리에스씨 114840 | 코스닥 증권정보 현재가 22,900 전일대비 2,900 등락률 +14.50% 거래량 549,752 전일가 20,000 2022.02.17 14:48 장중(20분지연) 관련기사 아이패밀리에스씨, 상장 첫날 공모가 웃돌아…빠르게 변하는 트렌드 대응 강점 close 는 서울 송파구에 위치한 180억원 규모의 토지 및 건물을 양수하기로 결정했다고 17일 공시했다. 이는 자산총액 302억원의 59.6%에 해당하는 규모다. 양수기준일은 오는 4월18일이다.

