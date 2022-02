러 매체 "우크라이나, 친러반군 지역 루간스크에 4차례 포격"(종합)

[아시아경제 이현우 기자] 우크라이나군이 친러 반군조직들이 점령 중인 우크라이나 동부 루간스크주 일대에서 4차례 박격포와 수류탄 공격을 감행했다고 러시아 언론들이 보도했다.

17일(현지시간) 러시아 스푸트니크통신은 우크라이나 동부일대인 일명 돈바스지역을 감시하는 공동통제조정위원회(JCCC)에 파견된 자칭 루간스크 인민공화국(LPR)측의 말을 인용해 "우크라이나군이 이날 새벽 박격포와 수류탄 등을 동원해 루간스크주 일대서 4차례에 걸친 공격을 감행했다"고 보도했다.

LPR 관계자는 "우크라이나 무장군이 민스크 협정에 따라 철수해야 하는 무기를 동원, 휴전체제를 심각하게 위반했다"고 스푸트니크통신은 전했다. 민스크협정은 앞서 지난 2015년 우크라이나와 러시아 및 친러 분리주의 반군이 벨라루스 수도 민스크에서 체결한 정전협정이다. 해당 협정은 중화기 철수, 러시아와의 국경에 대한 우크라이나의 통제 회복, 돈바스 지역의 자치 확대 등을 담고 있으나 그동안 제대로 이행되지 않았다.

해당 발표로 우크라이나와 러시아 국경지역 전반에 군사적 긴장감이 크게 고조될 것으로 우려되고 있다. 다만 친러 무장단체의 일방적인 주장이라 정확한 사실확인은 아직 안되고 있는 것으로 알려졌다.

