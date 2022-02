티웨이항공, 2월 무착륙 관광비행 2회 실시

[아시아경제 성기호 기자] 티웨이항공이 이달 인천공항에서 26일, 김포공항에서 27일 출발하는 무착륙 관광비행을 총 2회 운항한다고 17일 밝혔다.

티웨이항공은 미리 느껴보는 해외여행의 설렘과 면세품 구매의 혜택을 즐길 수 있는 무착륙 관광비행을 지난해 1월부터 실시해오고 있다.

이달 무착륙 관광비행 항공편은 각 출발일 오전 9시 45분 해당 공항을 출발해 일본 상공을 선회한 후 오후 12시경 출발지로 되돌아오는 일정이다. 정식 출입국 절차를 거치는 국제선 항공편으로, 항공편 탑승 시 여권을 반드시 지참해야 한다.

항공권은 티웨이항공 홈페이지와 모바일에서 예매할 수 있으며, 운임 총액 11만 6400원부터 판매한다. 무착륙 관광비행 항공편을 예매할 경우 반드시 편도를 선택하고 인천, 김포 중 출발지와 도착지를 동일하게 설정해야 한다.

또한 티웨이항공의 간편결제 서비스인 티웨이페이로 항공권 결제 시 2만 원 즉시 할인이 가능한 쿠폰도 제공하고 있다.

무착륙 관광비행은 출국 없이도 면세품 구매가 가능하며, 티웨이항공 온라인 면세점에서는 면세품 사전 예약 주문 시 건강식품, 주류, 화장품 등 인기 품목을 최대 70% 할인 판매한다. 기내 면세품 구매를 원할 경우 24일 자정까지 온라인, 메일 및 전화로 사전 주문해야 한다.

더불어 티웨이항공 탑승객 대상으로 롯데면세점, 신세계면세점, 신라면세점 등 시중 면세점과의 제휴를 통해 적립금 지급, 멤버십 업그레이드, 페이백 등 다양한 혜택을 제공한다.

티웨이항공 관계자는 “무착륙 관광비행 운항을 이어가며 승객분들께 계속해서 색다른 경험을 제공해 드릴 것”이라며 “자세한 내용은 티웨이항공 홈페이지나 모바일 앱, 웹에서 확인 가능하다”라고 전했다.

