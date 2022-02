[특징주] 솔루스첨단소재, 테슬라에 동박 납품 소식에 15% 폭등

[아시아경제 이민지 기자] 솔루스첨단소재 솔루스첨단소재 336370 | 코스피 증권정보 현재가 65,500 전일대비 7,100 등락률 +12.16% 거래량 1,550,967 전일가 58,400 2022.02.17 10:11 장중(20분지연) 관련기사 솔루스첨단소재, 작년 영업익 20억원…전년비 93.5%↓솔루스첨단소재, 지난해 영업익 20억…전년대비 93.5%↓솔루스첨단소재, 헝가리 정부서 인센티브 320억원 받는다 close 가 17일 주식시장에서 강세를 보이고 있다. 테슬라에 2차전지용 전지박을 납품하는데 성공했다는 소식이 전해진 데 따른 것으로 분석된다.

이날 솔루스첨단소재는 오전 9시 22분 전 거래일대비 15% 오른 6만7100원에 거래됐다. 이날 회사는 장중 7만700원까치 치솟으며 급등세를 보이기도 했다. 이외에도 솔루스첨단소재 1우와 솔루스첨단소재 2우B도 각각 20.39%, 30% 상승했다.

전지박은 전기차 배터리의 핵심 소재로 이차전지 음극 부분에 씌우는 얇은 구리막으로 전류가 흐르는 통로다. 솔루스첨단소재는 지난해 말 주요 전기차 업체와 2차전지용 전지박 납품을 협의해온 것을 전해진다. 이에 지난달부터 테슬라에 전지박을 납품하느데 성공했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr