"기저질환 없이 '간수치'만 높아도 음주 사망률↑"

간수치 높은 사람, '보통 음주량' 에도 사망률 31% 높아

곽금연 교수 “ALT 높으면 소주 1~2잔도 자제 필요”

[아시아경제 이관주 기자] 기저질환 없이 간수치(ALT)만 높아도 가벼운 음주가 사망 위험을 높인다는 연구 결과가 나왔다.

17일 삼성서울병원에 따르면 소화기내과 곽금연·신동현 교수, 임상역학연구센터 조주희·강단비 교수 연구팀은 혈중 ALT가 정상인 사람과 높은 사람 간에 음주 정도에 따른 사망 위험을 비교한 연구 결과를 최근 발표했다.

연구팀은 국민건강보험공단 국가 코호트에서 2009~2015년 사이에 적어도 1회 이상 건강검진을 받은 사람들 중 기저간질환이 전혀 없었던 36만7612명을 대상으로, ALT 수치 상승(남성 34U/L, 여성 25U/L 이상)에 따라 음주가 사망에 미치는 영향을 평가했다. 음주량은 미국 간학회 가이드라인에 따라 비음주, 가벼운 음주(여성 10g, 남성 20g 미만), 보통 음주(여성 10~40g 미만, 남성 20~60g 미만), 문제성 음주(여성40g 이상, 남성 60g 이상)로 구분했다.

ALT 수치가 정상인 그룹은 가볍게 혹은 보통 음주하는 정도는 모두 간질환으로 인한 사망 위험에 큰 영향을 미치지 않았다. 반면 ALT 수치가 높은 그룹은 가벼운 음주자 및 보통 음주자가 비음주자 대비 각각 1.57배, 2.09배 간질환으로 인한 사망 위험이 높았다. 간질환 원인 외에도 다양한 요인을 고려한 전반적인 사망률 또한 ALT 수치가 높은 그룹은 보통 음주량만 마셔도 비음주자 대비 약 31% 사망 위험이 높았다.

간질환은 초기에 증상이 없어 모르고 지나치는 경우가 많아 간손상을 알아채지 못하고 음주를 지속하는 경우가 많다. 간손상을 조기에 파악할 수 있는 검사 중 혈중 ALT 측정법이 잘 알려져 있다. ALT는 간세포에 존재하는 효소로서 간이 손상되면 손상된 간세포로부터 ALT가 혈류로 방출되며 혈중 농도가 상승한다. 간손상에 의한 ALT 수치 상승은 황달과 같은 간손상의 명확한 증상이 나타나기 전부터 발생하므로 조기 간손상을 발견할 수 있는 저렴하고도 쉬운 방법이다.

곽금연 교수는 “기저 간질환이 없더라도 ALT가 높은 사람의 경우 소량의 음주, 즉 여성의 경우 하루 소주 1잔, 남성의 경우 소주 2잔 미만의 음주도 자제할 필요가 있다”고 설명했다.

한편 이번 연구는 국제학술지 'BMC MEDICINE'최근호에 게재됐다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr