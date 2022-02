소방청 "지난해 소방활동으로 화재피해 16조원 경감"

[아시아경제 임철영 기자] 소방청이 지난해 화재진압 활동으로 15조 9000억원의 재산피해를 경감시켰다고 17일 밝혔다.

소방청에 따르면 지난해 3만 6267건의 화재가 발생해 2128명의 인명피해(사망 278명, 부상 1850명)와 소방 추산 약1조 909억원의 재산피해가 발생했다.

화재피해 경감액은 화재 대상의 전손피해 추정금액(17조원)에서 화재피해액(1조 909억원)을 감한 금액으로 소방활동으로 피해액의 14배가 넘는 국민의 재산을 지킨 셈이다.

지난해 3월 경기도 수원시 시장 화재현장에 신고 5분 만에 도착해 지하 1층 화재를 바로 진압해 주방부분 소실 이외에 다른 곳으로의 연소확대를 막았다. 이 화재의 피해액은 300만원이었고 화재피해 경감액은 약 44억원이었다. 또한 지난해 12월 서울시 강서구 지하철역사 내 탈의실 화재시 신고 4분 만에 현장에 도착해 지하 2층 화재를 바로 진압하여 탈의실 소실 외에 다른 곳으로의 연소확대를 막았다. 이 화재의 피해액은 20여만원이었고 화재피해 경감액은 30억원이었다.

이일 119대응국장은 "화재피해 경감을 위해서는 골든타임 내 현장도착이 가장 중요한데 현재 골든타임 확보 비율이 65.9%로 이 비율을 더 높여나가야 한다"며 "신속한 소방차 출동을 위하여 소방차가 접근하면 길 터주기와 불법 주정차금지 등 소방통로 확보에 시민의 자발적인 동참과 협조를 부탁드린다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr