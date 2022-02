"우리도 피해자" 디스커버리운용, 환매 특혜 제공 부인

[아시아경제 구은모 기자] 환매 중단 금액이 2560억원에 이르는 디스커버리펀드의 운용사가 자신들도 '피해자'라고 주장하고, 고위직 투자자에 대한 특혜 의혹도 부인했다.

디스커버리자산운용은 16일 금융위원회의 제재 의결 후 언론에 배포한 입장문에서 "디스커버리자산운용은 미국에서 발생한 다이렉트렌딩인베스트먼트(DLI) 사태의 피해자"라고 밝혔다. DLI는 디스커버리펀드가 투자한 펀드의 미국 현지 운용사다.

디스커버리자산운용은 "2년 넘게 조사를 벌인 미국 증권거래위원회 및 검찰이 디스커버리자산운용이 DLI로부터 사기를 당한 피해자라는 점을 고발장 및 공소장에서 명확히 하고 있다"며, DLI의 대표에 책임을 돌렸다.

장하원 대표의 형인 장하성 주중 대사 등 'VIP 투자자'에게 환매 특혜가 있었던 것 아니냐는 의심에 대해 디스커버리자산운용은 "특정 투자자들에 대한 특혜 등은 있을 수가 없고 있지 않았다"며 "언론에 거명되는 특정인들은 투자 환매를 한 사실이 없고, 역시 다른 투자자들과 동일하게 손실을 본 피해자들"이라고 강조했다.

디스커버리자산운용은 환매 중단으로 피해를 본 투자자들에게 사과하면서 "각종 언론을 통해 발표되는 근거 없는 보도들로 인해 실망하실 투자자분들께 당사가 할 수 있는 일은 투자자 여러분의 피해를 최대한 회복하여 드리는 것임을 잘 알고 있으며 이를 위해 전념할 것"이라고 다짐했다.

앞서 이날 금융위는 제3차 정례회의를 열어 디스커버리자산운용에 대해 기관 업무 일부정지 3월, 과태료 5000만원, 과징금 1500만원 등 제재를 의결했다. 장 대표에 대해선 직무정지 3월을 확정했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr