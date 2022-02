코로나19, 오후 6시까지 7만7249명 확진…어제보다 5334명↑

[아시아경제 구은모 기자] 오미크론 변이 확산으로 코로나19 확진자가 급증하는 가운데 16일 오후 6시까지 전국에서 8만명에 육박하는 확진자가 발생했다.

서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 6시까지 전국 17개 시도에서 코로나19 확진 판정을 받은 사람은 7만7249명으로 집계됐다. 종전 동시간대 최고치인 전날의 7만1915명에 비해서는 5334명 많다. 1주 전인 지난 9일 동시간대 집계치(4만2375명)와 비교하면 1.8배 수준이고, 2주 전인 지난 2일 집계치(1만3616명)의 5.7배에 달한다.

이날 0시 기준 신규 확진자는 9만443명으로 역대 최다였다. 집계를 마감하는 자정까지 시간이 남은 만큼 17일 발표될 신규 확진자는 또다시 최다치를 넘어설 가능성이 있다. 정부는 이달 말 신규 확진자가 13만∼17만명 수준이 될 것으로 예상하지만 유행이 정점에 도달하는 시기와 그 규모에 대해서는 예측하지 못하고 있다.

이날 오후 6시 기준 신규 확진자는 수도권에서 4만4984명(58.2%), 비수도권에서 3만2265명(41.8%) 발생했다. 시도별로는 경기 2만1241명, 서울 1만8879명, 부산 4961명, 인천 4864명, 경남 3819명, 대구 3781명, 경북 2961명, 충남 2716명, 광주 2452명, 대전 2434명, 충북 1722명, 울산 1691명, 강원 1562명, 전북 1484명, 전남 1152명, 제주 910명, 세종 620명 등이다.

오미크론 변이가 국내에서 지배종으로 자리 잡은 뒤부터 신규 확진자는 급증하고 있다. 지난 10일부터 1주간 일일 신규 확진자는 5만4120명→5만3920명→5만4938명→5만6431명→5만4616명→5만7175명→9만443명으로 하루 평균 6만235명이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr