홍콩, 코로나 환자 4000명 돌파에 시진핑 “방역 최우선” 압박

신규환자 4000명대 돌파에 의료체계 한계

"1만2000여명 병상부족으로 대기 중"

[아시아경제 김희윤 기자] 홍콩의 코로나19 신규 환자가 처음으로 4000명을 넘어서면서 중국 당국이 방역 강화에 나섰다.

16일 홍콩 당국은 신규 환자가 4285명, 예비 확진자가 7000명이라고 발표했다. 사망자는 9명 발생했다. 홍콩은 의료기관 1차 판정 후 2차 판정을 거쳐 환자 수를 발표한다.

확진자 증가로 홍콩 내 의료체계와 방역 역량이 한계에 다다르자 시진핑 중국 국가주석은 현지 친중 매체를 통해 홍콩 방역 강화를 압박했다.

홍콩은 지난 14일 신규 환자가 처음으로 2000명을 넘어섰다. 지난해 말까지 홍콩 내 누적 환자는 1만2000명대였다. 그러나 오미크론 변이 바이러스 확산과 함께 환자가 급증하면서 지난 한달 반 동안 신규 환자가 지난 2년 간의 누적 환자 수를 넘어섰다.

홍콩의 친중 매체 문회보와 대공보는 이날 "시진핑 주석이 홍콩 정부에 코로나19 방역이 최우선이며 모든 수단을 동원해 상황을 가능한 한 빨리 통제하고 안정시켜야 한다고 말했다"고 보도했다.

이어 "시 주석은 자신이 홍콩 상황에 우려하고 홍콩 주민들에게 관심을 갖고 있음을 한정 부총리가 캐리 람 홍콩 행정장관에게 전달할 것을 지시했다"고 전했다.

두 매체는 시 주석이 언제, 어디에서 해당 발언을 했는지 출처는 밝히지 않았다.

해당 보도에 대해 블룸버그 통신은 "시 주석의 이례적인 직접 개입으로 홍콩이 더 넓은 범위의 봉쇄와 더 강력한 방역 정책을 취하는 계기가 될 수 있다"며 "해당 보도는 람 장관이 도시 전면 봉쇄 계획은 없다고 밝힌 다음날 나온 것"이라고 분석했다.

보도가 나온 뒤 람 장관은 성명을 내고 "코로나 통제를 최우선시할 것"이라며 "시 주석의 지시에 따라 홍콩 정부는 코로나19 통제의 주된 책임을 지고 모든 자원과 수단을 동원해 공중 보건과 사회 안정을 보장하겠다"고 밝혔다.

마이클 데이비스 전 홍콩대 교수는 "시 주석은 더 강력한 행동을 주문하면서 홍콩의 환자 폭증 상황에 불만을 표출한 것"이라며 "아마도 시 주석은 중국의 다른 도시들에서 행해진 것처럼 홍콩에서도 봉쇄를 밀어붙일 것"이라고 전망했다.

