美 의료진, 줄기세포로 백혈병·HIV 치료 성공…여성환자 최초

HIV 치료에 제대혈 줄기세포 사용 처음

[아시아경제 김희윤 기자] 미국에서 에이즈(AIDS·후천성면역결핍증)의 원인인 인간면역결핍바이러스(HIV)에 감염된 백혈병 환자에게 제대혈(탯줄에서 나온 혈액) 줄기세포를 이식해 백혈병과 HIV를 모두 치료하는 데 성공했다.

15일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT), CNN 등 외신들은 로스앤젤레스 캘리포니아대(UCLA) 이본 브라이슨 박사와 존스홉킨스대 데버라 퍼소드 박사팀이 덴버에서 열린 레트로바이러스 및 기회감염학회(CROI)에서 이 같은 연구 성과를 발표했다고 보도했다.

미국에서 줄기세포를 이용해 HIV를 치료한 것은 역대 세 번째이며 여성 환자 치료는 최초다. HIV 치료에 제대혈을 사용한 것도 처음이라고 외신들은 전했다.

치료 환자는 중년의 혼혈 여성으로 2013년 6월 HIV 감염 진단을 받고 2017년 급성 골수성 백혈병 진단을 받은 것으로 알려졌다.

이 환자는 백혈병 진단 후 혈액 세포를 파괴하는 고용량 화학 요법을 받았다. 이후 2017년 8월 인체 세포에 침투하는 것을 막는 변이를 가진 기증자의 제대혈 줄기세포를 이식받았다.

줄기세포 이식 후 37개월 후 환자는 항레트로바이러스 치료인 HIV 약 복용을 중단했다. 14개월 후 환자의 체내에서 HIV 바이러스가 검출되지 않았다. 백혈병 역시 관해(remission) 상태를 보이고 있다. 암 치료에서 관해는 증상 완화 또는 종양이 사라진 상태를 뜻한다.

AIDS 전문가인 샌프란시스코 캘리포니아대 스티븐 딕스 박사는 "환자가 혼혈이라는 점, 그리고 여성이라는 점이 과학적으로 매우 중요하고 실제 치료에 미치는 영향 면에서도 중요하다"고 평가했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr