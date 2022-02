카페식(食)이라고 들어보셨나요?

혼밥 레벨 초보자들을 위해 준비했어요!

이 글을 읽는 당신의 혼밥 레벨은 몇인가요? 식당에서 혼밥이 어색하고 힘든가요? 패스트푸드보다는 든든한 한 끼를 원하시나요? 이런 혼밥 레벨 초보자들을 위해 준비했어요.

카공(카페에서 공부)에 이어 요즘은 카페식(食)이 유행이라고 해요. 민망함과 부끄러움 없이 한 끼 식사를 해결할 수 있는 최적의 장소가 카페이기에 많은 이가 찾는 거 아닐까요! 여유롭게 커피 한 잔을 즐기는 것 같지만, 사실은 배를 채우는 것이 우리의 목표라는 것을 티 내서는 안돼요. 이 정도는 가능하죠?

엔제리너스 반미 샌드위치



유튜브 채널 ‘네고왕’에 등장해 주목 받기 시작한 엔제리너스 반미 샌드위치. 반미는 바게트를 반으로 갈라 그 속에 채소와 고기를 넣어 만든 베트남식 샌드위치예요. 바게트 사이에 싱싱한 야채들이 풍성하게 담겨있어 프레쉬한 샌드위치의 맛을 느낄 수 있죠. 딱딱한 바게트라면 한입에 베어 물기 힘든데 쌀로 만든 바게트라서 바삭하고 촉촉해요. 키오스크에서 주문하려고 보면 5분~20분의 조리 예상 시간이 함께 적혀있어요. 주문 후 직접 매장에서 만들어주는 것임을 알 수 있는 부분이죠.

추천하는 메뉴는 스모크 불고기가 들어간 오리지널 불고기와 훈제베이컨에그 반미 샌드위치예요. 오리지널 불고기를 한 입 먹은 ‘네고왕’ 장영란은 “비싼 만큼 맛있네요!”를 외쳤기 때문이죠. 그리고 고기는 우리를 실망시키지 않아요. 이 외의 메뉴로 햄&에그, 꽃살크래미, 에그마요가 있으니 취향에 맞게 먹어 봐요.

※ 고수를 싫어하는 사람은 빼달라고 요청하기! 베트남 여행에서 반미를 먹어본 사람이라면, 베트남 여행이 그리워질 거예요.

엔제리너스 그냥 반미 샌드위치 전문점 해!

이디야 매콤로제구운주먹밥&까르보나라구운주먹밥



삼각김밥 뜯기 어려웠던 사람은 주목하자! 삼각김밥 잘못 뜯어서 김이랑 밥 따로 먹어본 사람 있죠? 당황함에 어쩔 줄 몰랐던 그 과거는 잊어버리자고요. 삼각김밥 모양 그대로의 주먹밥을 전용 용기에 담아주므로 먹기 편해요.

서로 다른 매력을 자랑하는 두 가지 맛이 준비돼 있어요. 매콤한 로제 양념에 부드럽고 고소한 모짜렐라 치즈가 더해진 매콤로제구운주먹밥. 그리고 까르보나라 소스에 잘게 썰린 베이컨과 모짜렐라 치즈가 더해져 고소함이 배가 되는 까르보나라구운주먹밥. 윤기 가득한 쌀들이 오븐으로 구워져 더 고급진 삼각김밥을 먹는 느낌이에요. 무슨 맛을 먹을지 고민될 때는 둘 다 주문하는 걸 추천해요. 하나로 내 배를 채우기에는 부족하니까요.

따뜻하다 못해 뜨거울 정도로 제공해주니 조심해. 내 혀 무조건 지켜!

할리스 트러플 머쉬룸 수프볼



추운 겨울 날을 생각하며 속 부담없이 한 끼를 해결할 수 있는 수프. 둥근 바게트 볼 속의 빵을 파내고, 이를 머쉬룸 수프로 채웠어요. 오븐에 구워진 바삭한 빵과 파슬리 데코레이션으로 비주얼이 거의 레스토랑 급이에요. 빠네가 생각나네. 포르치니 버섯과 양송이 버섯이 진한 트러플 향과 어울려 풍미를 자랑하더라고요. 간간이 씹히는 작은 버섯 조각들로 식감을 살릴 수 있어요.

파낸 빵 조각과 딸기잼이 함께 제공되는데 딸기잼의 달콤함과 수프의 고소하고 짭조름한 맛이 섞여 단짠단짠 가능! 바삭한 빵의 겉 부분은 수프에 찍어 더욱 부드럽게 먹기를 추천해요.

파스타 면도 추가할 수 있게 해주세요, 할리스!

갑작스러운 혼밥이 걱정인 당신, 걱정하지 말아요. 하나씩 마스터하다 보면 당신도 혼밥 레벨 고수가 되어있을 거예요. 하지만! 카페에서 음료 한 잔과 함께 주문하는 가격이 국밥 한 그릇 가격이라는 걸 명심하도록.

윤은애 인턴기자 yoon_happily@asiae.co.kr