한국거래소 "다음달 28일 3개월 무위험지표금리 선물시장 개설"

[아시아경제 이민지 기자]한국거래소는 3개월 무위험지표금리(RFR) 선물시장을 다음달 28일에 개설한다고 16일 밝혔다. 지난해 금융위원회가 발표한 ‘무위험지표금리 선정결과 및 활성화 방안’의 후속 조치다.

무위험지표금리란 실거래 기반 금리 중 신용위험이 배제된 금리를 말한다. 3개월 무위험지표금리선물은 매영업일 공시되는 한국무위험지표금리(KOFER·한국예탁결제원에서 산출돼 일별로 공시되는 1일 물 금리)를 선물 만기 직전 3개월 동안 평균한 금리로 최종결제일에 현금결제 되는 상품이다. 이를 위해 지난해 11월 업무규정을 개정하고, 규정 개정 예고 기간을 거쳐 금일 세칙을 개정했다.

무위험지표금리 선물상품은 주요 선진국에 상장돼 단기금리 시장을 대표하는 상품으로 육성 중이다. 국제기구인 금융안정위원회는 2012년 LIBOR(London Interbank Offered Rate) 조작 사건, 은행 간 무담보 자금거래의 감소 등으로 지표금리 개선을 추진하고 있는데 이를 위해 각국 주요 파생상품거래소에서는 실거래를 기반으로 산출되는 RFR 개발과 관련 1개월, 3개월 선물을 상장했다. 우리나라도 ‘국채ㆍ통안채 RP금리’를 무위험지표금리로 선정하고 RFR 선물 상장을 추진해왔다.

한국거래소는 선물거래를 통해 KOFR의 시장 정착을 촉진하고, KOFR에 대한 시장의 인식을 높일 수 있을 것으로 보고 있다. 또 콜, 환매조건부채권, CD금리, 단기 국채 등 단기금리에 대한 시장의 위험관리 효율성을 향상시킬 수 있을 것으로 예측했다.

회사 측은 “무위험지표금리선물 시장 활성화 시, KOFR 기반 변동금리채권(FRN) 발행, 대출상품 개발 등이 용이해질 것”이라며 “국채선물 등 기존 헤지수단 대비 듀레이션(기간 중 채권현금흐름으로 가중평균한 만기)이 유사해 단기금리변동위험 헤지 효과가 더 높을 것으로 기대된다”고 말했다.

