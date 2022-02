[아시아경제 이선애 기자] 마크로젠이 경영효율화를 위해 기존 이수강 단독대표 체제에서 김창훈 대표와 함께 각자 대표이사 체제로 전환한다고 16일 공시했다.

