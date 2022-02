코트라, 우크라이나 비상대책반 확대…대응단계 '상향'

우크라이나 비즈니스 애로 상담센터 운영 등으로 수출, 공급망 선제 대응

[아시아경제 박선미 기자] 우크라이나와 러시아 간 긴장 국면이 이어지고 있는 가운데 코트라는 우크라이나 비상대책반을 확대 운영하고 대응단계를 상향 조정하기로 했다.

16일 코트라는 전날 우크라이나 비상대책회의를 열고 이와 같이 결정했다며 부사장이 반장을 맡아 컨트롤타워 기능을 하고 국내외 참여부서와 인원도 대폭 늘려 우리 기업 및 바이어 동향 파악, 영향 분석, 기업 애로 해소, 공급망 및 안전 지원 등의 활동을 강화하기로 했다고 밝혔다.

지역조사실, 글로벌공급망실, 해외진출상담센터와 CIS본부 및 무역관 등이 대책반에 참여해 협력하고, 수출·현지진출기업 애로 접수 전담을 위한 전화, 온라인창구도 신규 개설키로 했다. 우크라이나·러시아가 공급하는 대표품목에 대한 공급망 관리도 집중적으로 시행한다.

코트라는 지난 1일 글로벌공급망실과 공급망모니터링팀을 신설한 바 있다. 이들 부서와 해외무역관을 연결해 러시아, 우크라이나가 세계 원부자재 시장에서 높은 비중을 차지하는 품목과 우리 수입에서 차지하는 비중이 큰 품목에 대한 공급망 관리, 필요시 대체공급선 발굴에 나선다는 계획이다.

우크라이나 비상대책반 관계자는 "우크라이나, 러시아에 사업장을 둔 우리 기업은 각각 13개, 120여개이고 대(對) 우크라이나·러시아 연간 수출기업은 각각 2300, 5400여개, 코트라 고객 중 이들 두 나라 관련 서비스 이용기업은 5년간 9500여 개에 달한다"며 "이들과의 개별 접촉, 간담회 등을 통한 교류를 강화하며 대응하겠다”고 말했다.

한국의 러시아, 우크라이나 교역 비중은 전체의 2.2%, 0.08% 정도지만 수출, 해외진출, 공급망 측면에 영향을 줄 수 있는 만큼 선제적 대응이 필요하다는 판단이 작용한 것이다.

현재 우크라이나 진출 13개사 직원은 대부분 철수한 상태다. 러시아에 있는 120여개 기업들도 조업, 영업활동 차질 가능성에 대비하고 있다. 러시아와 우크라이나가 석유, 가스, 석탄 등 에너지, 반도체 등에 쓰이는 희귀금속, 곡물류 공급에 상당 비중을 차지하는 만큼 관련 품목의 공급망 수급, 가격변동에도 대비해야 한다.

유정열 코트라 사장은 “러시아, 우크라이나와 교역규모는 크지 않지만, 수출, 진출기업, 공급망에 영향을 미칠 수 있는 만큼 면밀히 대응하겠다”며 “긴장이 장기화되고 범위가 확대되면 기업애로가 커질 수 있는 만큼 기업, 정부와 협력하면서 선제대응에 힘쓰겠다”고 말했다.

