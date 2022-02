백악관 "아시아계 증오범죄, 강력조치 전념"

[아시아경제 조현의 기자] 미국 백악관이 한국계 미국 스노보드 국가대표 선수 클로이 김이 인종 차별을 토로한 데 대해 증오 범죄에 대한 강력한 조치를 거듭 강조했다.

젠 사키 백악관 대변인은 15일(현지시간) 브리핑에서 '클로이 김이 인종차별 피해를 호소했고 조 바이든 정부 들어 아시아계에 대한 증오 범죄가 339% 늘었는데 백악관의 대처가 미흡한 것 같다'는 취지의 지적에 이같이 밝혔다.

사키 대변인은 클로이 김의 발언에 대해 "용기 있다"며 "바이든 대통령이 증오 범죄 관련 태스크포스(TF)를 설치하고 아시아계 미국인 사회가 느끼는 두려움을 말할 수 있는 사람을 고위급 참모를 배치했다"고 했다.

그러면서 "대통령이 (증오 범죄를) 엄중히 단속하고 조처를 하는 데 전념하고 있다고 강조하고 싶다"고 덧붙였다.

평창에 이어 베이징 동계올림픽에서 금메달을 딴 클로이 김은 최근 매일같이 인종차별 피해를 겪고 있다고 토로했다.

미국에선 코로나19 팬데믹 이후 아시아계에 대한 폭력이 급증하면서 심각한 사회 문제로 대두된 상황이다. 최근에는 뉴욕에서 한국계 여성이 피살되기도 했다.

