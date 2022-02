[아시아경제 이선애 기자] 웰바이오텍은 지에스리테일과 코로나19 자가검사키트 공급 계약을 체결했다고 16일 공시했다. 제품은 제조사인 에스디바이오센서로부터 공급 받아 판매하는 구조다. 계약금액은 72억5100만원으로, 2020년 매출액 대비 12.0% 규모다.

