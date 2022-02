건설단체, 이재명 후보와 정책협약식…"건설 규제완화 요청"

대한건설단체총연합회는 더불어민주당 제20대 대통령 이재명 후보와 강남구 논현동 건설회관에서 정책협약식을 가졌다고 16일 밝혔다.

정책협약의 내용은 ▲경제회복 및 선도국가 도약을 위해 국가 인프라 투자를 지속 확대하고 ▲국가균형발전 및 인프라 투자를 위하여 예비타당성 조사 대상 기준 상향을 위해 노력하며 ▲5극 3특 메가시티사업 등 국가 미래 선도형 프로젝트를 추진하고 ▲ 산업안전 패러다임 변화를 위해 재해예방 선진국에서 활용되고 있는 협력·자율안전관리 방식을 도입하는 것 등이다.

코로나19 장기화에 따라 어려움을 겪고 있는 건설업계의 도약을 위해 여당과 건설업계가 함께 힘을 모으고, 여당도 건설정책을 지원한다는 점에서 공감대를 이뤘다.

김상수 회장은 "국가 인프라투자 확대와 각종 건설규제 완화 등 건설경기 활성화 방안이 정책에 반영되도록 요청했다"면서 "건설업계도 오미크론 대확산 속에서 일상은 물론 경제 회복을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

