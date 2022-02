[포토] 올림픽 메달리스트들 윤석열 지원사격

[아시아경제 윤동주 기자] 16일 서울 여의도의 한 카페에서 올림픽 금메달리스트 진종오 선수 등 스포츠스타 및 체육인들이 모여 윤석열 국민의힘 대선 후보 지지 선언을 하고 있다.

올림픽에서 금메달만 4개를 딴 사격선수 진종오, 이원희, 고기현 등 체육인들은 '윤석열과 함께 여는 스포츠 르네상스 시대'를 선언하며 윤 후보 공식 지지를 선언했다.

특히 진정오 선수는 “저희들에게는 참으로 힘들었던 지난 5년이었다. 현 정권이 엘리트체육과 반(反)엘리트체육 진영으로 갈라놓은 체육을 하나로 만들고 바람직한 체육정책을 구현하는 것이 대한민국 체육인들의 한결같은 열망”이라고 말을 했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr