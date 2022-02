제주 드림타워 복합리조트, '한라산 소주 칵테일' 인기

'제주 슬링' '제주 마가리타' 등 칵테일 4종

월드 클래스급 믹솔로지스트들이 선보여

[아시아경제 김유리 기자] 롯데관광개발은 지난달 14일 제주 드림타워 복합리조트 내 그랜드 하얏트 제주 식음업장 6곳을 통해 첫 선을 보인 '한라산 소주 칵테일' 4종이 인기를 끌고 있다고 16일 밝혔다.

롯데관광개발은 "지난 한 달 간 판매된 한라산 소주 칵테일은 810잔"이라며 "입소문이 확산되면서 판매가 갈수록 늘고 있다"고 말했다.

한라산 소주는 1950년에 태동해 4대째 내려오는 제주의 대표적인 향토술로 해저 70m에서 뽑아 올린 제주 화산암반수를 이용해 만든다. 관광객은 물론 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 중심으로 인기를 얻고 있다.

코로나19로 인한 제한적인 운영에도 불구하고 개장 이후 1년간 제주 드림타워 복합리조트 내에서만 4만병에 가까운 판매(3만9,644병) 실적을 올렸다. 국내 호텔에서 연간 소주 4만병 판매는 유례를 찾기 힘든 기록이다.

그랜드 하얏트 제주의 월드 클래스급 믹솔로지스트들이 참여해 선보인 한라산 소주 칵테일은 모두 4종으로 '한라산 21'과 '허벅술'을 베이스로 했다. 허벅술은 제주의 화산암반수에 벌꿀을 넣어 빚은 뒤 오크통에서 장기간 숙성시키는 저온 발효공법으로 만든 제주 술로 각종 국제 정상회의에서 만찬주로 사용되기도 했다.

한라산 21을 베이스로 애플민트, 살구 브랜디 등을 첨가한 '쏘히토', 이탈리쿠스(리큐르), 레몬 주스 등으로 상큼함을 더한 '살구 사워'는 리조트 내 '포차', '카페 8', '녹나무'에서 맛볼 수 있다.

허벅술을 베이스로 한 프리미엄 소주 칵테일은 '제주 슬링', '제주 마가리타'다. 38층 '스테이크 하우스'를 비롯해 '라운지 38', '유메야마'에서 선보인다.

