삼양 불닭볶음면, 사우디 1위 마트 '판다'서도 판다

[아시아경제 송승윤 기자] 삼양식품은 불닭볶음면, 삼양라면 등이 한국 라면 최초로 사우디아라비아 1위 마트 ‘판다(PANDA)’ 전국 220여개 매장에 동시 입점했다고 16일 밝혔다.

‘판다’는 사우디아라비아 1위 유통 대기업인 판다 리테일(PANDA RETAIL)이 운영하는 대형마트, 슈퍼마켓 체인으로 사우디아라비아 전역에 220여개의 매장을 보유하고 있다.

삼양식품은 수도 리야드를 비롯한 전국 44개 도시에 있는 판다 대형마트(Hyper PANDA)와 슈퍼마켓(PANDA Supermarket) 매장에 동시 입점하면서 사우디아라비아 전역에 탄탄한 판매망을 구축하게 됐다. 현지에서 인지도 높은 불닭 브랜드 외에도 삼양라면, 김치라면 등 20여 개 제품을 갖춰 판매 제품을 다양화했다.

삼양식품은 이번 입점으로 중동지역 매출을 빠르게 확장할 것으로 기대하고 있다. 사우디아라비아는 2020년 기준 세계에서 라면 소비량이 17번째로 많은 국가로 최근 현지에서 간편식을 선호하는 젊은층이 늘며 꾸준히 라면 수요가 증가하고 있다. 특히 유튜브를 통해 불닭볶음면 먹방이 큰 인기를 끌며 한국 라면에 대한 관심도 높다.

삼양식품 관계자는 “불닭브랜드 인지도와 할랄제품 경쟁력, 이번에 확보한 사우디아라비아 전역의 탄탄한 판매망을 바탕으로 현지 시장 공략에 속도를 낼 것”이라며 “불닭볶음면, 삼양라면 등이 현지 라면 시장 대표 브랜드로 자리잡을 수 있도록 다양한 영업마케팅 활동을 진행하겠다”고 말했다.

