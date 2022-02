뷰티베이커리, 팡스카이와 블록체인 사업 업무협약

[아시아경제 이정윤 기자] 뷰티 전문브랜드 뷰티베이커리가 게임 퍼블리싱 전문기업 팡스카이와 전략적 제휴를 맺고 블록체인 신사업 'LOTT 프로젝트' 확대에 나선다.

뷰티베이커리는 팡스카이와 LOTT 토큰 및 블록체인 플랫폼 결제 시스템 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.

이를 통해 뷰티베이커리는 팡스카이의 PC·모바일 게임과 콘텐츠에 블록체인 플랫폼 기술을 지원하고 협력할 방침이다.

뷰티베이커리 관계자는 "최근 국내외 기업들이 앞다퉈 블록체인·메타버스 게임사업에 뛰어들고 있는 가운데 팡스카이가 서비스 중인 다수의 게임에 LOTT 토큰과 블록체인 결제 시스템을 지원하기로 했다"라며 “이번 협약으로 LOTT 토큰 상용화와 블록체인 사업영역 확대에 탄력이 붙을 것으로 기대된다"고 했다.

팡스카이는 PC 온라인 게임 신묵혼 온라인을 비롯해 모바일 게임 드래곤라자 오리진, 갓 오브 하이스쿨 등을 서비스 중인 글로벌 게임 퍼블리싱 기업이다. 지난해 블록체인 게임사업 본격화를 위한 전담조직을 신설하고 오는 4월 블록체인 게임 플랫폼 출시를 앞두고 있다.

한편, 뷰티베이커리는 다양한 분야에 NFT(대체불가토큰) 기술을 접목시키는 블록체인 플랫폼 신사업 LOTT 프로젝트 추진에 속도를 붙이고 있다. 지난해 12월 면역항암제 연구개발 전문회사 메딕바이오엔케이와 업무협약을 진행했다. 아울러 지난 14일 사쿠라대전, 피구왕통키 등 인기 지식재산(IP)을 활용해 게임을 개발하는 스노우파이프와 블록체인 플랫폼 개발 및 마케팅 분야에서 상호 협력하기로 했다.

