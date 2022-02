선데이토즈, 지난해 영업이익 83억원…전년比36%↓

[아시아경제 이승진 기자] 선데이토즈가 16일 2021년 실적을 발표했다.

선데이토즈는 지난해 매출 1056억원, 영업이익 83억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 각각 전년 대비 0.6%, 36% 감소한 수치다. 당기순이익은 156억원으로 전년 대비 6.5% 증가했다.

연간 영업이익 감소는 매출 298억원, 영업이익 3억원, 당기순이익 38억원을 기록한 4분기 실적 반영이 배경이다. 4분기 매출과 당기순이익은 전년 동기 대비 18%, 270% 각각 상승했다. 하지만 영업이익은 전년 동기 대비 92% 급감했다.

이에 대해 선데이토즈 측은 4분기 자회사 비용 확대에 따른 지분법이 반영됐다고 설명했다. 자회사 플레이링스의 지난해 12월 신작 출시 및 교차 광고 등 일회성 마케팅 비용 집중된 영향이다. 또 인큐베이팅 자회사 플레이매치컬과 플레이토즈 등에 대한 연구개발비 투자 등이 자회사 비용 확대의 주요 내용이다. 반면 당기순이익은 90억 원 규모로 운영 중인 ‘애니팡펀드’의 4분기 평가익이 반영돼 전년 동기 대비 큰 폭 상승했다.

한편 선데이토즈는 최대주주로 위메이드를 맞이하며 지난해 1분기부터 진행하고 있는 대체불가토큰(NFT) 등 블록체인 기반 신작 출시에 속도를 더할 전망이다. 블록체인 기반 신작은 플레이링스가 소셜 카지노 게임, 플레이매치컬이 장르 결합형 캐주얼 게임 등을 올해 출시 목표로 개발 중이다. 또한 일본 시장에 특화된 SNG ‘파스텔가든’과 육성형 퍼즐 게임 ‘니모의 오션라이프’ 등은 올해 상반기 중 해외 일반 애플리케이션 시장 서비스를 앞두고 있다.

이호대 선데이토즈 대표는 “자회사 마케팅 비용은 페이스북 시장에서 매출 1위 복귀와 광고 사업 호조 등 긍정적인 지표로 나타나고 있다”며 “위믹스 플랫폼을 통해 새로운 해외 판로 개척과 안정적인 유통망 확보를 더한 해외향 신작들이 캐주얼 장르의 P&E(Play&Earn) 대표 주자가 될 수 있도록 준비할 것”이라고 말했다.

국내외 캐주얼 게임 서비스 확대와 함께 위메이드와 글로벌 블록체인 플랫폼 서비스 협업에 나설 선데이토즈의 첫 블록체인 도입 신작은 이르면 올해 상반기 중 출시될 예정이다.

