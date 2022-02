HJ중공업, 제주 '연동 해모로 루민' 3월 분양

142가구 가운데 전용 84㎡ 75가구 일반분양

주거 인프라 잘 갖춰진 ‘제주의 강남’ 연동

계약 후 바로 전매도 가능

[아시아경제 김민영 기자] 한진중공업에서 사명을 바꾼 HJ중공업이 제주시 연동 일대에 '연동 해모로 루민'을 3월 분양할 예정이라고 16일 밝혔다. HJ중공업이 제주도에서 분양하는 세번째 아파트로, 선호도가 높은 전용면적 84㎡ 단일면적으로 구성됐다.

연동 해모로 루민은 우주빌라와 정한빌라를 재건축하는 단지다. 아파트로우주빌라 지하 3층~지상 15층 1개 동, 정한빌라 지하2층~지상15층 1개동,전용면적 84㎡으로 구성된다. 전체 142가구 중 우주빌라 41가구, 정한빌라 34가구 등 총 75가구가 일반분양된다.

단지별 타입은 우주빌라 5개타입, 정한빌라 3개타입으로, 취향에 따라 평면을 선택할 수 있다. 단지는 판상형 맞통풍 구조(일부 가구)로 개방감이 우수하고,채광과 통풍도 좋다. 자동중문,스마트 복합환풍기,실외기실 자동 루버,현관장 플라즈마 이온제균기,전자책 도서관 등 최신식 시스템도 적용될 예정이다.

입지여건도 뛰어나다. 이 아파트가 들어서는 곳은 노형오거리와 연동사거리 사이로 교육시설은 물론 주요 관공서와 호텔, 식당, 상점 등이 집중돼 있다. 주변에 제주 명문학교로 알려진 제주제일고, 남녕고, 제주고교를 비롯해 한라초?중교가 있고탐라도서관과 노형동 학원가도 있다.

연동 해모로 루민은 청약통장 가입기간 6개월 이상, 면적 별 예치금액 조건만 충족되면 주택 수 및 세대주 여부에 관계없이 1순위로 청약할 수 있다. 재당첨 제한도 없으며 계약 후에는 전매도 바로 가능하다. 제주도가 비규제지역이기 때문이다.

분양 관계자는 "연동과 노형동 일대는 제주도 인구의 약 15%가 거주할 정도로 주거 선호도가 높은 곳으로 제주 행정, 업무, 상업의 중심지"라며 "인근 제주첨단과학기술단지에는 다음 카카오, 이스트소프트 등이 입주해 있어 근로자 수요 확보가 기대된다"고 말했다.

견본주택은 노형동 우체국 옆에 들어서며, 입주는 2024년7월 예정이다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr