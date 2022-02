[클릭 e종목] 엔씨소프트, 하반기를 기다려야 할 때

[아시아경제 권재희 기자] 한국투자증권은 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 513,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 510,000 2022.02.16 07:46 장시작전(20분지연) 관련기사 엔씨소프트, 지난해 영업이익 3752억…전년동기대비 54%↓엔씨소프트, 1주당 5860원 현금배당 결정코스피 혼조 출발.. 이겨내지 못하는 악재 close 에 대해 투자의견 매수 유지, 목표주가 92만원을 제시했다.

엔씨소프트는 지난해 4분기 매출액은 7572억원으로 전년동기대비 34.9% 증가했다. 영업이익은 같은기간 30.1% 감소한 1095억원을 기록했다.

리니지M 매출액은 888억원으로 전년동기대비 58.1% 감소했다. 서비스기간 장기화 및 프로모션 강도 조절로 다소 부진한 실적을 기록했지만 트래픽 지표는 여전히 안정적인 수준을 유지 중이다.

리니지2M 매출액은 1245억원으로 전년동기대비 25.3% 감소했다. 국내 매출은 안정적이며 일본 및 대만 매출 또한 최근 하향안정화돼 향후 매출 추세는 안정적일 것으로 전망된다.

최고 기대작인 리니지W의 매출액은 3576억원으로 시장 기대치를 크게 상회했다.

비용측면에서는 전체 영업비용이 전년동기대비 60.1% 증가한 6477억원을 기록, 인건비는 2562억원으로 리니지W 관련 인센티브 발생으로 크게 증가했다. 마케팅비는 1181억원으로 전분기 대비 2배 이상 늘었다.

올해는 하반기 신작 출시가 재개되면서 이에 따른 실적 개선이 이뤄질 것으로 전망된다. 엔씨소프트가 오랫동안 개발해온 기대작 프로젝트TL가 하반기 글로벌 출시 예정이다. 또한 프로젝트E, 프로젝트R 등 추가적 신작도 글로벌 시장에 출시된다.

정호윤 한국투자증권 연구원은 "올 하반기 리니지W가 미국과 유럽 등에서 출시될 예정으로 특히 NFT 등 블록체인 기술이 적용돼 큰 흥행이 기대되는 상황"이라며 "1분기부터 인건비 및 마케팅비 등 비용부담도 줄어들며 실적 개선이 시작될 것"이라고 분석했다.

