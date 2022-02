속보[아시아경제 이현주 기자] 최진석 국민의당 상임선거대책위원장이 15일 "현재 안철수 후보 선거운동을 중단하고 사망자 계신 천안 지역 병원으로 이동 중"이라고 밝혔다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr