김종인 "尹 자신있어 단일화 관심 없는 듯…이번 같은 대선은 역대 처음"

安, 여론조사 국민경선 단일화 원해

[아시아경제 나예은 기자] 김종인 전 국민의힘 총괄선대위원장이 야권 단일화에 대해 "필요하다면 국민의당 안철수 후보가 요구한 대로 따라가는 수밖에 없다"고 밝혔다.

김 전 위원장은 15일 대구 중·남구 국회의원 보궐선거에 무소속으로 출마한 주성영 후보 선거사무실 개소식에 참석해 기자들의 야권 단일화 가능성 질문에 대해 "단일화라는 것은 자기 능력만으로는 될 수가 없다고 생각했을 때 힘을 합하고 단일화하는 건데 그건 두 후보의 뜻이 맞아야지 된다"고 말했다.

이어 "안철수 국민의당 후보가 일단 단일화를 하자고 공을 윤석열 국민의힘 후보 쪽으로 넘겼으니까 윤 후보가 판단해서 결심하는 것만 남았다"며 "단일화가 필요하다고 하면 안 후보가 요구한 대로 따라가는 수밖에 없다. 그 외에는 다른 방법이 없다"고 강조했다.

그러면서 "단일화가 결렬되면 끝까지 각자 가는 것"이라며 "지난번에 서울시장 보궐선거 때도 하도 '단일화, 단일화' 이야기하니까 단일화를 하긴 했다. 그 당시 국민의힘 후보들이 단일화를 안 하고는 다들 자신이 없다고 하니까 단일화를 했다"고 말했다.

또 "그런데 이번에는 국민의힘 쪽에서 단일화에 대해서 크게 관심이 없는 것 같다"며 "윤석열 후보가 독자적으로 홀로 해도 당선이 가능하다는 자신이 있으니까 그렇다"고 덧붙였다.

김 전 위원장은 이번 대선을 부정적으로 바라보는 시각도 드러냈다. 그는 "사실 이번 대선 같은 건 역대 처음 경험해본다. 그래도 어떡하나. 일단 후보 중에서 누구 하나 뽑을 수밖에 없지 않나"라고 전했다.

한편 앞서 안 후보는 지난 13일 기자회견을 열고 윤 후보에게 야권 후보 단일화를 제안했다. 그러면서 지난해 4월 서울시장 보궐선거 당시 안철수·오세훈 단일화처럼 여론조사 국민경선 방식을 원한다고 밝혔다.

