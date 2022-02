마이크 펜스 前 미국 부통령 한국서 김장환 극동방송 이사장 만난다

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 마이크 펜스 전 미국 부통령이 신앙 간증을 위해 우리나라를 방문한다.

펜스 전 부통령은 3월 25일 열리는 제51회 극동포럼에 주 강사로 참석해 ‘나의 신앙 나의 비전’이라는 제목으로 간증할 예정이다.

펜스 전 부통령은 한국과의 인연이 깊다. 펜스의 아버지 에드워드 펜스(1929~1988)는 한국 전쟁 당시 미 육군소위로 참전했다. 1953년 폭찹힐 전투에서 세운 공로로 무공훈장을 받았다.

이에 펜스 전 부통령은 지난 2017년 11월 11일 워싱턴D.C. 근처 앨링턴 국립묘지에서 열렸던 참전용사의 날 기념식 연설에서 “참전용사들의 고통에 대해 깊게 공감한다”며 감사의 뜻을 전했다.

김장환 극동방송 이사장은 “펜스 전 부통령은 이번 방한에서 현재 국제 정세를 비롯한 한미동맹에 관해 심도 있는 강연을 할 것이다”고 밝혔다.

극동방송은 이번 포럼이 한국 기독교 지도자는 물론 비기독교인들을 초청하는 전도의 장이 될 것으로 기대했다.

김장환 이사장은 “민간 최대 전파를 통해 66년 동안 북한에 기독교 복음을 전한 극동방송이 마이크 펜스 부통령 초청 강연을 통해 국내를 넘어 국제적인 시안을 갖춘 방송사로 굳건히 자리매김할 것”이라고 말했다.

한편 극동방송은 지난 2010년 ‘6.25 60주년 평화기도회’를 개최하고 조지 W. 부시 전 미국 대통령을 초청해 ‘자유는 공짜로 얻어지지 않는다’라는 메시지를 전한 바 있다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr