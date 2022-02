딸기 러버 다 모여! 편의점 3사 딸기 샌드위치 비교 리뷰

더 늦기 전에 꼬옥 먹어주면 돼

겨울이 되면 편의점에 어김없이 등장하는 제품이 있다. 바로 딸기 샌드위치다. 딸기와 생크림이라는 최강 조합에 오직 이 계절에만 맛볼 수 있는 한정 상품이라는 매력까지 갖춰, 첫 선을 보인 이후 계속해서 변함없는 인기를 자랑하는 제품이다.

올해도 각 편의점들은 앞다퉈 딸기 샌드위치를 출시했다. 생크림을 이용해 클래식한 느낌을 낸 제품도 있고, 커스터드 크림으로 약간의 변화를 준 제품도 있다. 이들 중, 이 계절이 지나가기 전 꼭 먹어야 하는 딸기 샌드위치는 과연 무엇일까? CU와 세븐일레븐, GS25의 샌드위치를 맛본 뒤, 순위를 매겨 보았다.

CU

생크림 딸기 샌드

첫 타자는, CU의 '생크림 딸기 샌드'. 생크림이 발린 빵 사이에 딸기 세 알이 열 맞춰 들어가 있다. 딸기 함량은 34.78%, 열량은 313kcal다. 가격은 2,800원.

빵 | 상당히 촉촉하다. 가운데에 생크림이 들어 있기 때문에 빵이 너무 촉촉하면 자칫 눅눅하다는 인상을 줄 수 있는데, CU의 빵은 그렇지 않다. 흐물거리지 않으며, 식감이 매우 보드랍다.

크림 | 단맛이 강하다. 편의점에서 판매하는 생크림 케이크의 크림보다 조금 더 달다. 심하게 기름지거나 무겁지는 않지만, 산뜻한 맛도 아니다. 크림의 단맛 때문에 한 입 베어물었을 때, 딸기의 맛보다는 크림의 맛이 훨씬 더 강하게 느껴진다. 맛의 밸런스가 깨진 듯한 느낌이 들어 아쉬웠다.

딸기 | 생딸기보다 좀 더 새콤하다. 하지만 시럽 등에 졸여지거나 코팅된 듯한 인위적인 맛은 아니다. 편의점 딸기 디저트에서 간혹 느껴지는 알코올 맛도 거의 없다.

세븐일레븐

첫 눈에 반한 딸기 샌드위치

다음은, 세븐일레븐의 '첫 눈에 반한 딸기 샌드위치'. 생크림을 사용했다는 점에서는 CU와 비슷하지만, 세븐일레븐의 샌드위치는 생크림 사이에 자리한 딸기의 개수가 하나 더 많다는 점에서 차이가 있다. 이 제품의 딸기 함량은 48.15%, 열량은 215kcal다. 가격은 2,900원이다.

빵 | 평범한 우유 식빵 같은 질감이다. CU보다 빵 자체가 덜 촉촉한 편인데, 그 덕분에 크림의 양이 압도적으로 많음에도 불구하고 눅눅한 느낌이 전혀 없었다.

크림 | 100점 만점에 120점을 주고 싶은 맛. 편의점 디저트 특유의 기름지고 미끈미끈한 크림 맛이 아니라, 부드럽고 깔끔하다. 끝맛은 산뜻하기까지 하다. 신선한 맛 덕에, 두텁게 들어 있는 크림이 부담스럽게 느껴지지 않았다. 딸기의 상큼한 맛을 해치지 않을 정도의 자연스러운 단맛 역시 인상적이었다.

딸기 | 딸기 역시 매우 신선했다. 싱싱한 딸기를 생크림에 찍어 먹는 바로 그 맛! 딸기의 크기도 상당히 컸다.

GS25

딸기 샌드위치

유일하게 생크림이 아닌 커스터드 크림을 사용한 GS25의 '딸기 샌드위치'. 딸기 함량은 33.12%, 열량은 300kcal다. 플라스틱 용기 없이 비닐로만 포장되어 있으며, 가격은 2,800원이다.

빵 | 세 제품 가운데 빵이 가장 퍽퍽하다. 크림이 발려 있지 않은 빵 가장자리와 겉부분은 특히나 더 뻣뻣하다. 우유 식빵의 식감을 기대했다면 아쉬울 수 있다.

크림 | 부드럽고 달달한 커스터드 크림이다. 묵직한 달콤함이나 진한 풍미는 없으나, 느끼하지 않아 매력적이다. 하지만 딸기와의 조합은 좋지 않았다. 두 재료가 서로 어우러지지 못하고 겉도는 느낌이다.

딸기 | 빵과 크림은 다소 아쉬웠지만, 딸기만큼은 GS25가 가장 훌륭했다. 달콤한 과즙을 담뿍 머금고 있는 큼지막한 딸기는 아삭한 식감이 살아 있었다. 시지 않고 알코올 맛도 거의 느껴지지 않는, 정말 잘 익은 딸기의 맛을 느낄 수 있었다.

빵, 크림, 딸기 비교 결과 한눈에 보기

빵 CU > 세븐일레븐 > GS25

크림 세븐일레븐 > CU > GS25

딸기 GS25 > 세븐일레븐 > CU

가장 맛있는 딸기 샌드위치는?

3위 GS25 딸기 샌드위치

한 줄 평 : '맛있는 것+맛있는 것=맛있는 것' 공식이 항상 성립하는 것은 아니다.

2위 CU 생크림 딸기 샌드

한 줄 평 : 강렬한 크림의 맛. 쌉싸름한 차나 아메리카노 한 잔은 필수!

1위 세븐일레븐 첫 눈에 반한 딸기 샌드위치

한 줄 평 : 첫 입에 반해버린 샌드위치. 정신 차려보니 접시가 텅 비어 있었다.

사진=김보미

김보미 인턴기자 jany6993@naver.com