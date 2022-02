손혜원 "이재명 현수막 느슨하게 단 의원 따끔하게 혼내라"

[아시아경제 나예은 기자] 손혜원 전 의원이 이재명 더불어민주당 대선 후보의 포스터가 느슨하게 걸린 모습을 보고, 해당 지역구 국회의원을 "따끔하게 혼내 달라"고 요청했다. 해당 현수막은 손 전 의원이 제작한 것으로 알려졌다.

손 전 의원은 15일 자신의 페이스북에 이 후보의 현수막 디자인을 올리며 "단 하루 만에 해결했다"며 "지역에 걸린 현수막 사진을 올려 달라"고 말했다.

이후 누리꾼들이 자신이 사는 지역에 걸린 대통령 선거 현수막 사진을 첨부해 댓글을 달았다. 이 중 전남 광양시 옥곡 오일장 입구에서 찍었다는 사진이 문제가 됐다. 현수막을 묶은 줄이 팽팽하지 않아 이 후보의 얼굴이 조금 찌그러져 보인다.

손 전 의원은 해당 사진을 공유하며 "이렇게 헐렁하게 늘어지는 현수막은 온전히 지역위원장 또는 국회의원 책임"이라며 "지금 바로 저 지역 국회의원 사무실에 전화하셔서 얼마나 중요한 선거이며 현수막인데 저렇게 늘어지게 달아서 되겠느냐고 따끔하게 혼내 달라"고 했다.

이어 "그리고 저 자리, 같은 자리에서 팽팽하게 잘 걸어놓은 사진 다시 올려 달라"면서 "국회의원은 언제나 지역구민들이 긴장시키고 혼내야 한다"고 덧붙였다.

한편 손 전 의원은 이 후보가 공식 선거운동 기간 사용할 포스터(벽보), 현수막, 1호 유세차와 공보물 표지를 디자인한 것으로 전해졌다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr