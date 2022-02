[책 한 모금] 주식 초보도 할 수 있다 ‘같은 월급 다른 투자’

그 자체로 책 전체 내용을 함축하는 문장이 있는가 하면, 단숨에 독자의 마음에 가닿아 책과의 접점을 만드는 문장이 있습니다. 책에서 그런 유의미한 문장을 발췌해 소개합니다. - 편집자주

주식 초보자들을 위한 기본·기술적 실전 노하우를 담은 책이다. 실제 매매를 하듯, 차트에서의 타점이나 기업 분석에서의 포인트들을 다양한 예시를 바탕을 소개한다. 소설 같은 구성으로 핵심을 쉽게 전한다.

다행히 주식은 예행연습이 있지. 이걸 모의투자라고 하는데 키움증권, 삼성증권 등 대부분의 증권사에서 제공하는 가상투자야. 실제 돈이 아닌 사이버 머니를 통해 현실과 동일한 가격의 주식을 사고 팔 수 있지. 화면 구상이나 주가의 움직임 등 모두 실제 주식과 동일하게 구현되어 있어서 테스트 개념으로 해보기에는 정말 좋아. 또 모의투자는 실제 돈이 아니니 여러 시도를 통해 자신만의 매매 습관을 만들기에도 괜찮지. <31쪽>

장마감동시호가에 대해 알려줄게. 이건 장마감과 동일해. 오후 3시 20분~오후 3시 30분까지 주문을 모아서 3시 30분에 한 번에 체결시키지. 이렇게 나온 가격이 그날의 종가가 되는 거야. <69쪽>

ETF(Exchange Traded Fund)의 약자로 상장지수펀드라는 뜻이야. 즉 ETF는 주식처럼 거래가 가능하며 특정 주가지수의 움직임에 따라 수익률이 결정되는 펀드라고 할 수 있지. <192쪽>

같은 월급 다른 투자 | 핀업 스탁 지음 | 팬덤북스 | 560쪽 | 2만2000원

