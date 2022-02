SK슈가글라이더즈, 광명시 단체와 발달장애인 서포터즈단 '슈게더' 창설

"선수단 1대1 멘토링…광명시 사회적가치 향상활동 전개"

[아시아경제 문채석 기자] SK루브리컨츠 소속 여자핸드볼 팀인 SK슈가글라이더즈가 홈 연고지인 경기도 광명시 장애인복지단체와 함께 발달장애인 서포터즈단을 창설했다.

SK슈가글라이더즈는 15일 광명시 경기장애인부모연대 광명시 지부 사무실에서 업무협약식을 열었다고 밝혔다. 두 기관은 발달장애인 스포츠 여가문화 개선과 광명시 지역사회 발전 및 핸드볼 붐 조성을 위한 업무협약을 맺었다. 협약식엔 김정훈 SK슈가글라이더즈 단장, 박미정 경기장애인부모연대 광명시 지부 회장 등이 참석했다.

협약을 통해 두 기관은 발달장애인 서포터즈단 '슈게더'를 창설해 운영하기로 합의했다. 발달장애인들이 시민들과 함께 핸드볼 응원을 즐기는 문화를 확산하는데 동참키로 했다. 슈게더는 SK슈가글라이더즈의 '슈'와 영단어 투게더의 '게더'의 합성어다. 언제나 SK슈가글라이더즈와 함께한다는 의미다.

두 기관은 업무협약을 바탕으로 SK슈가글라이더즈 선수단 1대1 멘토링 운영, 광명시 공동 사회적가치 향상 활동 전개 등 발달장애인 스포츠 여가문화 활성화를 위해 노력할 계획이다. 슈게더는 오는 18일 광명시민체육관에서 열리는 SK슈가글라이더즈와 부산시설공단 간 홈 개막전에 참여할 예정이다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr