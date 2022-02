KT, 'KT클라우드' 신설…초대 대표에 윤동식 부사장

클라우드·IDC 사업 현물출자

[아시아경제 차민영 기자] 디지털 플랫폼 기업 KT는 클라우드·인터넷데이터센터(IDC) 사업을 현물출자 방식으로 분리해 신설법인 'KT클라우드'를 설립한다고 15일 밝혔다.

KT클라우드의 초대 대표이사는 KT그룹의 클라우드 분야 전문가인 윤동식 부사장이 내정됐다.

KT는 독립법인 출범을 통해 클라우드·IDC 사업분야 경쟁력을 높인다. KT는 KT클라우드 신설로 성장 잠재력이 높은 클라우드·IDC 사업의 가치를 시장에서 재평가받아 KT의 기업가치를 끌어올리는 선순환 구조가 형성될 것으로 기대하고 있다.

KT클라우드는 세계적인 인공지능(AI) 클라우드 경쟁력 확보를 위해 AI 인프라에 적극 투자한다. 8000억원 규모의 공공 클라우드 전환 사업에 집중하고 공공분야 전담 사업체계도 구축한다. 데이터센터 수요에 대응하기 위해 대규모 IDC를 공급하는 한편, 에너지 절감 기술과 신재생 에너지 기술을 활용해 탄소를 절감한다.

윤동식 KT클라우드 대표이사 내정자는 "이번 신설 법인 출범을 계기로 급성장하는 클라우드·IDC시장에서 공격적인 투자와 선제적 제휴·협력으로 새로운 성장 기회를 마련하겠다"고 밝혔다.

1963년생인 윤 내정자는 한국항공대 전자공학과를 졸업한 후 한국과학기술원에서 전기및전자공학과 석사를 취득했다. ▲KT 클라우드추진본부 상무 ▲KTDS 사업인프라 총괄 전무 ▲KT IT부문장 전무 ▲KT Cloud·IDC사업추진실장 부사장 등을 역임했다.

한편, KT는 주주가치 보호를 위해 오는 3월 정기 주총에서 자회사 주식을 현물배당할 수 있는 근거를 마련하기 위한 정관 개정을 추진한다. 기업분할 관련 제도 개선 논의가 법제화될 경우 이 역시 반영할 방침이다.

