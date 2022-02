ANOC 총회·강원 동계청소년올림픽 협력 추진 약속

대한체육회는 이기흥 회장이 14일 저녁 중국 베이징 시내 국제올림픽위원회(IOC) 본부 호텔에서 토마스 바흐 IOC 위원장과 제임스 매클라우드 국가올림픽위원회(NOC) 담당 국장을 만나 40분간 면담했다고 15일 전했다. 바흐 위원장은 "2022년 베이징 동계올림픽 기간 폐쇄루프를 운영해 루프 내 코로나19 확진자가 거의 발생하지 않을 정도로 대회가 안전하게 진행되고 있다"며 한국 선수단의 안전과 선전을 기원했다. 이 회장은 한국 선수단을 향한 관심에 감사의 뜻을 나타냈다. 이어 올해 10월 서울에서 하는 국가올림픽위원회총연합회(ANOC) 총회와 2024년 강원 동계청소년올림픽의 성공적 개최를 위해 IOC와 긴밀히 협력하기로 했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr