[이슈정리] '나를 뽑아달라!' 이재명 vs 윤석열…막오른 대선 경쟁

[아시아경제 한승곤 기자, 윤진근 PD] "뭐든지 하겠다!" , "부패하고 무능한 민주당 정권!"

20대 대통령 선거 공식 선거운동이 오늘(15일) 0시를 기해 본격 시작됐다. 후보들은 선거 유세차 단상에 올라 유권자들을 향해 표심을 호소했다. 코로나19 상황이지만 수많은 인파가 몰리고 선거운동원들의 율동 등 익숙한 유세 풍경도 곳곳에서 펼쳐졌다.

이재명 더불어민주당 후보는 이날 0시에 부산항을 찾았다. 이 후보는 이날 대구, 대전을 거쳐 서울로 올라와 첫날 이른바 '경부선' 유세를 마무리할 예정이다

이 후보는 부전역 유세에서 "편을 가르지 않고, 필요한 일들을 최대치로 해내서 우리가 좀 더 나은 삶, 더 행복한 삶을 더 희망 있는 미래를 만들어 나가도록 노력하는 것이 바로 정치 집단이 할 일"이라고 강조했다.

이어 "내 편이면 어떻고, 네 편이면 어떤가, 전라도 출신이면 어떻고, 경상도 출신이면 어떤가"라며 "박정희면 어떻고, 김대중이면 어떻습니까, 국민에게 도움이 되는 것이라면 뭐든지 하겠다"라고 호소했다.

윤 후보는 이날 오전 서울 동작구 국립현충원을 참배한 뒤 청계광장에서 도심 유세로 공식 선거운동을 시작했다. 이어 대전과 대구를 거쳐 부산에서 유세를 마무리한다.

윤 후보는 청계광장에서 가진 유세 출정식에서 "지난 5년간의 민주당 정권은 국민을 고통으로 몰아넣었다"라며 "국민께서 지켜온 대한민국이 무능하고 부패한 정치 세력에 계속 무너져가는 것을 두고만 보시겠습니까"라며 문재인 정부를 비판했다.

이어 "이 부패하고 무능한 민주당 정권을 정권교체로 반드시 심판합시다"라며 "대한민국 국민 모두가 안전한 나라를 만들겠다. 튼튼한 안보로 대한민국을 지키겠다. 북핵과 미사일, 북의 도발에는 단호히 대처해서 우리 국민의 생명과 안전을 지키겠다"라고 목소리를 높였다.

안 후보는 대구광역시 중구 현대백화점 앞에서 유세를 시작했다. 그는 "청년 문제 해결하기 위해 정치 시작했다. 청년 일자리 만들고 미래 먹거리 만들겠다"라며 "청년 자살률 줄이고 출생률을 높이는 것이 정치의 목표다"라고 강조했다.

심 후보는 전라북도 전주시 롯데백화점 사거리에서 출정식을 하고 "거대 양당 공약에서는 시대정신, 비전, 정책도 찾아볼 수 없다"라며 "35년 양당 체제를 넘어 다원적 민주주의를 열어갈 후보 저 심상정 하나 남았다"라고 호소했다. 이어 "이제 경제 대통령 시대 끝내고 녹색·복지 대통령 시대를 열겠다"라며 "OECD 자살률 1위, 노인빈곤율 1위, 산재사망률 1위와 같은 참담한 현실부터 바꾸는 것이 심상정이 말하는 복지국가의 비전이다"라며 표심을 호소했다.

한편 이날 대선 후보 배우자들은 유세 현장에서 모습을 드러내지 않았다. 최근 불거진 이른바 '배우자 리스크'로 숨고르기를 하는 것으로 보인다. 윤 후보의 배우자 김건희 씨는 '7시간 통화 녹취', 이 후보의 배우자 김혜경 씨는 '과잉 의전' 논란이 일어난 바 있다.

안 후보의 부인 김미경씨는 최근 코로나19 확진 판정을 받아 치료 중이다. 심상정 후보의 남편 이승배씨는 이날 오전 11시 전주 롯데백화점 사거리에서 진행되는 출정식을 함께 했다. 이씨는 향후 유세 일정에도 심 후보와 함께할 것으로 보인다.

