[올림픽]최민정 내일 올림픽 2연패 도전

쇼트트랙 여자 대표팀 간판 최민정(성남시청)이 1500m에서 올림픽 2연패에 도전한다.

최민정은 16일 오후 8시 30분 중국 베이징 캐피털 실내경기장에서 하는 2022년 베이징 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 준준결승에 참가한다. 이번 대회 마지막 메달 도전이다. 1조에서 장위팅(중국)과 페트라 야서파티(헝가리), 리아너 더프리스(네덜란드), 카밀라 스토르모프스카(폴란드), 아리안나 시겔(이탈리아)을 상대한다. 최민정은 이 종목 세계기록 보유자다. 2016년 11월 미국 솔트레이크시티 유타 올림픽 오벌에서 열린 2016-2017 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙월드컵 2차 대회 준결승에서 2분14초354만에 골인했다. 2018년 평창 동계올림픽에서는 2분24초948의 기록으로 금메달을 목에 걸었다.

대표팀 맏언니 김아랑(고양시청)은 아리안나 폰타나(이탈리아), 아나 자이델(독일), 커린 스토더드(미국), 올가 티호노바(카자흐스탄), 그웬돌린 도데(프랑스) 등과 2조에 묶였다. 2021-2022시즌 월드컵 시리즈 이 종목 세계랭킹 1위인 이유빈(연세대)은 5조에서 킴 부탱(캐나다), 친티아 마시토(이탈리아), 나탈리아 말리셰프스카(폴란드), 기쿠치 유키, 가미나가 시오네(이상 일본)와 경쟁한다. 준결승 진출권은 각 조 1·2위와 기록이 빠른 3위 선수 세 명에게 돌아간다.

