[아시아경제 이민지 기자] 클래시스 클래시스 214150 | 코스닥 증권정보 현재가 15,750 전일대비 200 등락률 -1.25% 거래량 281,846 전일가 15,950 2022.02.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 미성년 최고 주식부호 800억대 남매...증가율 톱은 학원 재벌家클래시스, 주당 66원 현금배당MZ세대 최고 주식부자는 '80년생 김대일 펄어비스 의장' close 는 지난해 영업이익으로 517억원을 기록해 전년동기대비 27.3% 늘었다고 15일 공시했다. 매출액은 31.6% 증가한 1005억9693만원을 기록했고 순이익은 428억8744만원으로 12.4% 늘었다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr