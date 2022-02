동명대 AI 기반 스마트캠퍼스 구축 프로젝트 떴다

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 동명대학교가 ‘AI기반 TU 스마트 캠퍼스 구축 프로젝트’에 뛰어들었다.

동명대는 이 프로젝트의 발대식을 15일 대학 제1정보 통신관에서 했다.

프로젝트는 ▲AI 드론 ▲Smart Toll Gate ▲에너지 분석 KIOSK ▲검사장비 등 4개 분야를 주제로 국내외 산업체와 대학 SW 참여학과 재학생이 협업해 진행된다.

동명대 SW중심대학사업단의 프로젝트는 4차산업혁명 시대 스마트시티 구축에 필요한 기반기술인 인공지능, 에너지 관리, 보안, 헬스케어, 환경 정보, Social Data 등에 바탕을 둔 4가지 주제 프로젝트로 2월 15일부터 10월 30일까지 10개월간 수행된다.

참여하는 국내외 업체는 AI·SW관련 글로벌 기업 인텔, 데이터 분석과 분류 전문업체 쿱와, 서버와 네트워크 전문업체 쇄프, 영상 처리와 보안 전문업체 케이엠씨피 등이다.

동명대에서는 SW 중심대학 참여학과인 컴퓨터공학부, 게임공학과, AI 학부, 정보보호학과, 디지털미디어공학부 5개 학과의 재학생이 참여한다.

4가지 주제는 ▲드론을 이용한 사물 자동인식과 인공지능에 대한 실용적 개발을 위한 AI 드론, ▲데이터 수집과 전처리를 통한 추론 프로세스 개발을 위한 Smart Toll Gate ▲빌딩 에너지 수집과 관리를 통한 효율적 에너지 사용을 위한 에너지 분석 KIOSK ▲영상처리를 통한 제품 검사 및 분류 시스템 개발을 위한 검사장비 등이다.

동명대 SW중심대학사업단은 프로젝트 수행의 효율성 증대와 우수한 결과 도출을 위해 인텔과 구글과 협업해 교육 프로그램을 진행한다.

파이썬, 리눅스 기초를 시작으로 인공지능, 구글 클라우드 서버, openVINO, ESI Stack 등 AI·SW 기초교육과 프로젝트별 심화 과정이다. 학생 스스로 프로젝트 진행을 할 수 있는 능력을 향상할 수 있는 방식으로 진행한다.

팀별 실제 개발환경과 같은 환경·하드웨어를 제공해 참여 학생에게 더욱 실무적인 수행 환경을 제공하며 진행할 예정이다.

프로젝트 완료 학생에게는 인텔과 구글의 교육 수료증과 참여 기업에 대한 취업 연계 기회를 제공하기로 했다.

인텔 이주석 전무는 “체험형 대학 ‘두잉대학’인 동명대학교를 시작으로 더 다양한 프로젝트 진행에 많은 지원을 할 수 있는 기회가 됐으면 한다”고 말했다.

조미경 SW 중심대학 단장은 “학생이 빅데이터를 자유롭게 분석·가공해 사용할 기회이자 AI·SW 산업의 중요한 인력으로 성장할 기회가 될 것”이라며 “매년 학생과 기업이 필요한 주제의 프로젝트 진행을 구상하고 있다”고 말했다.

실천과 체험형 대학을 추구하고 있는 동명대학교는 글로벌 기업들과 협업해 3無(무학년-무학점-무티칭) 두잉(Do-ing) 혁신교육에 나선 것이다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr